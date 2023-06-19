В Казахстане запустят автоматизированную систему госконтроля бизнеса 

Как сообщили в Правительстве, так называемая платформа «Smart Data Ukimet» уже готова к эксплуатации. Она сейчас проходит апробацию. К слову, в прошлом году 35 сфер госконтроля бизнеса были автоматизированы. Работа по оцифровке такого же количеству сфер продолжается и сегодня. Всего были проанализированы 44 сферы регулирования бизнеса. Свыше 10 тысяч требований признали несоответствующими условиям новой регуляторной политики. На сегодня, по данным Миннацэкономики, сформирован единый пул из 386 поправок в специальные законодательные акты. Они призваны исключить необоснованные требования к предпринимателям. Эти нормы, отметили в ведомстве, планируется добавить в законопроект по вопросам ведения бизнеса. Он находится на рассмотрении Парламента. Вместе с этим, госорганы ведут работу по отмене и пересмотру требований в рамках подзаконных актов. В этой связи, Глава правительства поручил соответствующим ведомствам обеспечить принятие отраслевых систем управления рисками до конца месяца. В обратном случае, по словам Алихана Смаилова, к дисциплинарной ответственности должны быть привлечены госслужащие. Также премьер-министр поручил проработать вопрос сокращения отчетности бизнеса для снижения нагрузки на предпринимателей.