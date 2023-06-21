Казахстан – Германия: расширение и укрепление сотрудничества

Около 90% этих капиталовложений приходится на несырьевой сектор. В прошлом году объем двусторонней торговли между странами вырос на 25% и достиг 2 млрд-ов 800-от миллионов долларов. Об этом президент Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе казахстанско-германского бизнес-форума в Астане. Сейчас у стран большие возможности в инновационном взаимодействии. Тем более, что Казахстан стремится стать региональным цифровым центром в Евразии. Президент подчеркнул, что отечественным стартапам и исследованиям есть чем привлечь европейских партнеров. Кроме того, в качестве одного из наиболее перспективных секторов для дальнейшего сотрудничества отмечены транспорт и логистика.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан

- Казахстан стратегически расположен в самом сердце Евразии. На нашу страну приходится 80% всех континентальных перевозок между Китаем и Европой. В нашей новой геополитической реальности «Средний коридор» становится все более значимым. Это самый короткий и также самый устойчивый маршрут транспортировки из Центральной и Восточной Азии в Европу. Начиная с 2022 года, грузовые перевозки по Каспийскому коридору в страны Европейского Союза увеличились вдвое. Чтобы поддерживать растущие объемы торговли между Востоком и Западом, мы работаем над модернизацией нашей инфраструктуры и устранением проблем. Мы намерены увеличить пропускную способность казахстанских портов до 30 млн тонн.

Еще одним знаковым событием стал Форум ректоров казахско-немецких вузов. Участие в нем приняли президенты Казахстана и Германии, а также представители 25-ти отечественных и 11-ти немецких технических университетов. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев такое взаимодействие позволит усилить научный потенциал отечественных альма-матер.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

- Нам предстоит пройти долгий путь, но я абсолютно уверен, что все препятствия на этом пути будут успешно преодолены. Потому что наши обязательства в этом отношении абсолютно ясны. Еще раз хотел бы выразить свою признательность всем вам за вашу готовность участвовать в сотрудничестве с нашими университетами. Я призвал министерство науки и высшего образования быть более активным, бизнес-ориентированным, в том числе на достижение этих целей. В своих выступлениях всегда повторяю, что нам нужно сосредоточиться на высоких технологиях. У нас много университетов, которые дают отличное образование, но, тем не менее, нам нужен ваш опыт в этом отношении. Германия является ведущей страной в плане предоставления образования, способствующего гораздо более продвинутому технологическому развитию многих стран.

Напомним, в Актау в ближайщее время заработает Казахстанско-немецкого институт инжиниринга при Каспийском государственном университет. Также предстоит открытие и Казахстанско-немецкого института науки и технологий при Восточно-Казахстанском техническом университете. Своместные вузы будут способствовать дальнейшему повышению человеческого капитала и конкурентоспособности в нашей стране.