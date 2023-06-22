Казахстан и Германия подписали 23 соглашения

23 соглашения на 1 млрд 700 млн долларов подписали Казахстан и Германия. Таковы итоги двустороннего бизнес-форума в Астане. В частности, стороны договорилися о разведке, добыче и переработке редкоземельных металлов в Восточном Казахстане. Стоимость проекта оценивается в 200 млн в американской валюте.

Кроме того, казахстанские и германские предприятия будут строить многофункциональный инновационный индустриальный парк, а также развивать сотрудничество в производстве машиностроительных станков и сельскохозяйственной техники, в области перевозок и транспортно-логистической сфере, текстильной промышленности, рыбного хозяйства и «зеленой энергетики».

К слову, в Мангистауской области строится завод по производству «зеленого» водорода и в его рамках уже запущено пробное бурение. Партнерство с немецкими партнерами наладил и Банк развития Казахстана. Совместно с одним из фининститутов Германии будет начато финансирование инвестиционных проектов экспортных кредитных агентств.