Почти 3 трлн тенге направят на развитие туризма в Казахстане. В Министерстве культуры и спорта сообщили, что эти средства пойдут на реализацию свыше 200 инвестпроектов. Их планируют реализовать до 2030 года. А в этом году намерены завершить 115 объектов, в том числе наиболее крупные - курортную зону в Акмолинской области, гостиничные комплексы в Атырау, Алматы, Усть-Каменогорске.

Помимо этого, откроется визит-центр в нацпарке «Алтын Эмель». Наиболее перспективными для развития туризма области признаны - Акмолинская, Алматинская, Мангистауская, Туркестанская и Абай. А самым многообещающим видом туризма - экологический. Последний планируется развивать за счет обустройства маршрутов, троп, смотровых площадок и парковочных мест.