В Казахстане будут добывать газ и нефть

90 с половиной млн тонн нефти намерены добыть в Казахстане в этом году. По информации Министерства энергетики, прогнозируемый промысел «черного» золота на 7% выше, чем в 2022-ом. При этом рост ожидается в Западно-Казахстанской и Атырауской областях – на 9% и Мангистауском регионе – на 7%.

Что касается добычи газа, то в этом году производство составит 53 с половиной млрд кубометров, что на 1% выше, чем в 2022-ом. Наибольшая доля придется на Атырауский и Западно-Казахстанский регионы. Отметим, Казахстан и Китай намерены сотрудничать в области разведки и освоения нефтегазовых месторождений, трубопроводной транспортировки и переработки нефти.

Совместное предприятие будет проводить геологическое изучение недр на пяти участках: Жаркын, Болашак, Северный Озен, Березовский, Мугоджары. Помимо этого, страны планируют исследования по проекту расширения пропускной способности нефтепроводов «Кенкияк – Атырау» и «Кенкияк – Кумколь». Также будут проанализированы ресурсная база, рынок сбыта и бизнес-модели увеличения производства на Шымкентском НПЗ.