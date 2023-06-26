Казахстан, Азербайджан и Грузия создают единую логистическую компанию

Единую логистическую компанию создают Казахстан, Азербайджан и Грузия. Соотвествующее соглашение уже подписано. Это послужит дальнейшему развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Об этом сообщает пресс-служба Правительства нашей страны.

Главная задача компании - осуществление грузоперевозок между Китаем и Европой, а также максимальное упрощение и ускорение всех процессов. Как результат – доставка грузов по маршруту сократится с 53 до 23 суток и далее двух недель.

Кроме того, договор касается и максимальной оцифровки транспортного коридора. Для реализации этой инициативы планируется привлечение крупных международных инвесторов.