Новые «зеленые» проекты запустят в РК

Новые объекты в сфере «зеленой» энергетики появятся в Казахстане. Так, китайская компания намерена построить в Жамбылской области ветроэлектростанцию мощностью 1 ГВт, а также заводы по производству башен и лопастей для ветроустановок и предприятия по сборке гондол для генераторов.

В эти проекты инвестор намерен направить порядка 150 млн долларов. Еще одна ветроэлектростанция появится и в Костанайской области. Как сообщили в акимате, этот проект намерены реализовать до 2027 года. Его мощность может составить 50 МВт.

Отметим, в прошлом году в области запустили ветроэлектростанцию «Ыбырай». Ее стоимость составила свыше 26 млрд тенге частных инвестиций.