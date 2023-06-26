Казахстан и Кыргызстан намерены совместно решать вопросы водного обеспечения

Казахстан и Кыргызстан намерены укреплять сотрудничество по управлению водными ресурсами. В том числе и на межпарламентском уровне. Для этого депутатами сторон будет сформирована двусторонняя рабочая группа. Перспективы расширения партнерства между странами обсудили на встрече спикер Сената Маулена Ашимбаев и Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Нурланбек Шакиев прибыл в Астану с официальным визитом. Собеседники рассмотрели вопросы усиления межрегионального взаимодействия, наращивания торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между республиками. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Кыргызстан является одним из ключевых партнеров Казахстана в Центральной Азии. За 30 лет установления дипотношений сформирована прочная договорно-правовая база. Она охватывает более 150 договоров и соглашений в различных сферах. Зарубежный гость, со своей стороны, высоко оценил значение происходящих в Казахстане экономических и политических реформ. Отметил он и важность развития взаимоотношений между двумя государствами.