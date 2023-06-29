Какие товары экспортирует Казахстан в Швейцарию?

Дополнительно 90 видов товаров почти на 546 с половиной млн долларов готов экспортировать Казахстан в Швейцарию. По данным Министерства торговли и интеграции республики, наша страна готова предложить товары премиального класса - рыбную продукцию, мед и икру.

Отметим, товарооборот между двумя странами за прошлый год составил порядка полутора млрд долларов. Он увеличился более чем на 6% по сравнению с 2021 годом.

Что касается капиталовложений, то Швейцария входит в ТОП-3 инвесторов Казахстана, после Нидерландов и США. Объем швейцарских прямых инвестиций в нашу страну с 2005 года превысил 31 млрд долларов.