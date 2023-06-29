Сенат одобрил закон о возврате незаконно приобретенных активов

Сенат одобрил закон о возрате незаконно приобретенных активов. Документ направлен на подпись Главе государства. Новый закон предусмотривает создание в структуре генпрокуратуры отдельного ведомства, которое будет выполнять функции уполномоченного органа в этой сфере. Также предусмотрено и внедрение института гражданской конфискации. Эта практика, отметил Минюст, основана на общепринятых международных стандартах. В числе задач закона - развитие международно-правового сотрудничества, а также выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений в сфере вывода таких активов. Для аккумулирования и управления ими также в стране создадут специальный государственный фонд. Закон, подчеркнули в Сенате, направлен на повышение благосостояния казахстанцев.

Маулен Ашимбаев, Председатель Сената Парламента РК:

- Возвращенные активы должны использоваться для финансирования социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния граждан Казахстана. В целом, данные законы – это значимый шаг на пути к формированию Справедливого Казахстана. Ряд законов, касающихся возврата государству незаконно приобретенных активов, разработан в целях реализации инициатив Главы государства.