В Казахстане планируют ускорить переход к «зеленой экономике». Для стимулирования процесса в сферу намерены направить порядка 4 с половиной млрд тенге. Согласно проекту бюджета минэкологии и природных ресурсов, на эти средства в регионах увеличат применение так называемых наилучших доступных техник.

Бауржан Абенов, руководитель бюро НДТ Международного Центра зелёных технологий и инвестиционных проектов:

- НДТ – это наилучшие доступные техники, технологии, методы, способы по снижению негативного, антропогенного воздействия на промышленных предприятиях и экономия природных ресурсов, электричества, национального недропользования и т.д. НДТ реализуются в справочниках. В РК справочники по НДТ разработаны и разрабатываются по таким направлениям, как нефтегазодобыча, горно-металлургический комплекс - как добыча и обогащение руд, черных и цветных металлов. Справочники будут являться настольной книгой для промышленных предприятий, помогать реализовать и модернизировать существующее производство.

Чтобы стимулировать предприятия к внедрению таких техник, предприятия будут освобождать от экоплатежей, сборов и других налогов. ТОП-50 заводам с 2025 года планируется выдавать комплексное экологичное разрешение.