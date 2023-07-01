Долю ВИЭ в энергобалансе РК доведут до 15% к 2030 году

Казахстан намерен довести долю ВИЭ в энергобалансе страны до 15% к 2030 году. Для этого республика намерена развивать проекты совместно с европейскими государствами. Об этом на 12-м заседании диалоговой платформы «Казахстан-Евросоюз» заявил Премьер-министр Алихан Смаилов. По его словам, партнерство в этой сфере уже подкрепляется конкретными шагами. В качестве примера – в июне в Мангистауской области был запущен крупный проект по производству «зелёного» водорода. В свою очередь Глава посольства ЕС в Казахстане добавил, что это направление – одно из ключевых для совместной работы на будущее.

Кестутис Янкаускас подчеркнул, что Евросоюз к 2050 году принял на себя обязательство по переходу к экономике с нулевым уровнем выбросов. По его словам, Европа готова поддержать Казахстан на этом пути. В свою очередь Алихан Смаилов отметил значение взаимодействия сторон в сфере транзитно-транспортного сотрудничества. Там, по его словам, возрастает роль Транскаспийского международного транспортного маршрута.