Доля Казахстана в уставном капитале ЕАБР выросла до 37,3 %

Доля Казахстана в уставном капитале Евразийского банка развития увеличилась с 33 - до 37,3%. Об этом стало известно в ходе очередного заседания совета фининститута. Встреча участников прошла в Астане, где обсудили вопросы деятельности банка. В прошлом году его инвестпортфель достиг рекордного показателя - 13,4 миллиардов долларов. Был подписан ряд новых проектов на сумму в 2,5 миллиарда долларов. Таким образом, отметил глава ЕАБР Николай Подгузов, общее число проектов фининститута достигло 273-ех. Все они направлены на повышение уровня жизни граждан стран-участниц и инвестиции в инфраструктурные объекты.

Премьер-министр Казахстана обратил внимание на то, что далее необходимо сосредоточиться на двух аспектах. Это - управление рисками и сохранение значений кредитного рейтинга Банка. Также стало известно, что новым участником Евразийского банка развития может стать Узбекистан. Это позволит проработать все возможности для запуска новых интеграционных проектов.