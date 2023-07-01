Казахстан и Китай откроют на границе продовольственный хаб

Казахстан и Китай намерены открыть на границе продовольственный хаб. По данным министерства сельского хозяйства нашей страны, его планируют возвести на базе международного центра торговли «Хоргос». Хаб будет представлять собой развитую транспортно-логистическую инфраструктуру для обеспечения быстрого и беспрепятственного сбыта сельскохозяйственных и продовольственных товаров. При этом поставляться будет продукция, которая пользуется спросом у потребителей обеих стран. Отметим, в 2022 году экспорт товаров АПК из Казахстана в Китай составил 553 с половиной млн долларов. Это в том числе продукция растениеводства, переработки и животноводства.



