Инвестиции в основной капитал Казахстана выросли на 8%. Об этом сообщили в пресс-службе Премьер-министра. При этом доля вложений в несырьевые сектора увеличилась на 20%. Растут инвестиции и в обрабатывающую промышленность. Только за последние 5 лет они увеличились в 1,5 раза. А для того, чтобы и дальше развивать несырьевые сектора и привлекать инвестиции, правительством принимаются комплексные меры. В частности – сформирован пул инвестпроектов. На стадии реализации сейчас в стране находятся 870 таких объектов на сумму 28 триллионов тенге. Из них 280 проектов будут введены в эксплуатацию в этом году.