В Казахстане намерены развивать конкуренцию на авиарынке и устранить необоснованное повышения цен на авиабилеты. Добиться этого в республике планируют через предоставление перевозчикам полного доступа к режиму «Открытое небо». Также в качестве решения вопроса власти страны предлагают исключить из законодательства понятие «топливный сбор» и в целом - регламентировать систему динамического ценообразования. Вопросы развития конкуренции в сферах транспорта, связи и топливно-энергетическом комплексе обсудили на совещании в Правительстве. В том числе - меры по автоматизации всех процессов в сфере оптовой реализации нефтепродуктов, обеспечению прозрачности деятельности Единого закупщика электроэнергии, развитию частных ЖД-перевозок и автоматизации процессов планирования и управления перевозочным процессом.