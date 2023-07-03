К.Токаев принял председателя Национального банка

Инфляция в Казахстане демонстрирует снижение. Об этом сегодня Главе государства доложил Председатель Нацбанка, подчеркнув, что меры регулятора дают результаты, формируясь в соответствии с прогнозами. Галымжан Пирматов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за первое полугодие 2023 года. В частности, о развитии экономической ситуации, динамике платежного баланса, состоянии активов ЕНПФ, Нацфонда и золотовалютных резервов. Президенту также была представлена информация по внедрению Концепции открытого банкинга и регулирования платежного рынка.