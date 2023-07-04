В Казахстане в 2 раза реже будут проверять предпринимателей с 2024 года

В Казахстане со следующего года в 2 раза реже будут проверять предпринимателей за счет автоматизации систем управления рисками – причем во всех сферах госконтроля и надзора. О мерах по улучшению бизнес-климата в стране рассказали на заседании Правительства. По данным Миннацэкономики, за 5 месяцев этого года было просубсидировано свыше 6 тысяч проектов. Сумма их кредитов составила 440 млрд тенге. Свыше 4 тысяч проектов получили гарантии на 144 млрд тенге.

Министр добавил, что в 2022 году были поддержаны 46 тысяч проектов малого и среднего бизнеса на сумму в 1,3 млрд тенге. В стране также выросло число действующих предприятий, достигнув 2 млн с ростом в 23%. Они произвели продукцию почти на 60 трлн тенге. Теперь задача Правительства – к 2030 году довести долю МСП в экономике страны до 40%.

Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:

- Для этого предоставляется поддержка в рамках проектов «Ауыл аманаты», «Ауыл – Ел бесігі», развития моно- и малых городов, «Экономика простых вещей» и Дорожной карты бизнеса – 2025. Госорганам совместно с НПП «Атамекен» и регионами необходимо обеспечить их качественную реализацию на местах. Также требуется расширять потенциал несырьевых отраслей, в том числе в обрабатывающей промышленности. Это касается модернизации основных фондов и внедрения новых технологий.