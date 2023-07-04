Казахстан улучшил позиции в рейтинге мировой конкурентоспособности. Международный институт развития менеджмента объявил результаты исследования. Всего оценивались 64 страны, Казахстан занял 37 место. Таким образом, в этом списке республика опередила Кувейт, Португалию, Индию. Что касается лидеров, то первую позицию в рейтинге занимает Дания. Также в ТОП-5 государств входят Ирландия, Швейцария, Сингапур и Нидерланды.

Рейтинг IMD - результат комплексного исследования, в котором оцениваются такие факторы, как «Экономическая деятельность», «Эффективность правительства», бизнеса, Инфраструктура. По всем этим параметрам Казахстан улучшил позиции от 2 до 15 пунктов.