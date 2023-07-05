Меры по снижению выбросов метана обсудили на форуме в Астане

В Астане на форуме по метану подвели итоги проекта по содействию сокращения выбросов этого газа в Казахстане. С октября 2022 года здесь в республике при поддержке Посольства США проводилась комплексная работа. Это мониторинг ситуации с выбросами CH4 в атмосферу по всей стране, а также тренинги для представителей энергетической отрасли и сельского хозяйства, онлайн-встречи с местными исполнительными органами и подготовка специальной дорожной карты.

Главная цель – поддержка Казахстана в присоединении к глобальной инициативе. Она была разработана США и ЕС по снижению выбросов метана на 30% к 2030 году. К слову, это обязательство на себя уже приняли свыше 150 государств мира. Казахстан уже на пути к этому, отметил Глава Посольства США в нашей стране Дэниел Розенблюм.

Дэниел Розенблюм, Посол США в Казахстане:

- С помощью этой программы, мы надеемся, что знание об опасности метана получит широкое распространение, и можно будет принять меры по его снижению в нефтегазовом секторе, в энергетике, в целом. Есть также метан, происходящий из сельскохозяйственного сектора. Мы надеемся, что благодаря этой работе, Казахстан сможет подписать Глобальное соглашение и присоединиться к Коалиции за климат и чистый воздух, благодаря которому Казахстан сможет получить множество других средств помощи по сокращению выбросов метана.

По данным экспертов, метан составляет почти пятую часть мировых выбросов парниковых газов. Несмотря на это его признают производителем чистой энергии - наиболее важным компонентом биогаза, который в будущем может полностью заменить природный.

Бикамал Есиркегенова, проектный координатор проекта по сокращению выбросов метана в Казахстане:

- Необходимо сокращать эти выбросы, чтобы оборудовать полигоны и извлекать оттуда этот газ. Извлечённый газ – называется биогаз. Это примесь СО2, метана, сероводорода и других незначительных газов. Биогаз анаэробным способом сбраживается и получается вот этот газ, который в дальнейшем можно использовать в альтернативной энергетике, его очищать можно от СО2 и в дальнейшем он будет примерно, как природный газ.