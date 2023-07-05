Пилотный проект Tax Free продлили в Казахстане

В Казахстане продлили пилотный проект Tax Free. Система возврата налога на добавленную стоимость с покупок, совершенных иностранными туристами, теперь будет действовать до конца 2024 года. По информации Министерства финансов республики, этому способствовало как расширение географии участников, так и увеличение их количества. В пилотном проекте участвовали три города страны – Астана, Алматы и Туркестан. Сейчас к ним присоединился Шымкент.

Думан Кансеитов, Заместитель Руководителя Управления администрирования НДС КГД МФ РК:

- Пилотный проект с 2019 года реализовался только в городе Алматы. С прошлого года в пилотный проект были включены Астана и Туркестан. Также по инициативе акимата города Шымкент с этого года в пилотный проект включен город Шымкент. Так как он является основной точкой республики по развитию туризма и показывает ежегодный рост потока туристов. С начала действия пилота иностранным гражданам было реализовано товаров в сумме на более 500 млн тенге и возвращено НДС в сумме 40 млн тенге. Также пилотным проектом воспользовались туристы более 40 стран.