До $170 млрд инвестиций привлекут страны ЦА к 2030 году – эксперты

Центральная Азия – один из самых привлекательных регионов для инвесторов. Согласно оценкам международных экспертов, государства региона в ближайшее десятилетие могут привлечь до 170 млрд долларов США. Наиболее привлекательной для капиталовложений, по мнению аналитиков, остается нефтяная отрасль. Ожидается, что в этот сектор будет направлено порядка 80 млрд в американской валюте, чуть меньше пойдет на реализацию проектов в несырьевых секторах. О перспективах региона Центральной Азии до 2030 года говорили участники экспертной встречи в Астане.

По информации внешнеполитического ведомства нашей страны, за последние пять лет объем взаимной торговли стран региона вырос наполовину. Сейчас для увеличения торгово-экономического сотрудничества прорабатывается ряд важных логистических проектов. Кроме того, отмечается рост количества совместных предприятий. По мнению экспертов, особый вклад в расширении связей – у Казахстана.

Айдар Курмашев, руководитель отдела КИСИ при Президенте РК:

– Между странами существует много вопросов, требующих решения. Это и развитие транспортных путей, и нехватка питьевой воды, и изменение климата. Важная задача для нас – выяснить, какие меры необходимо нам совместно принимать для их эффективного разрешения.

Хайриддин Усмонзода, директор Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан:

– Республика Казахстан по своему потенциалу и месту расположения привлекательная для всех стран Центральной Азии. Для того, чтобы стать центром притяжения всех стран региона, необходимы ресурсы. Мы очень рады, что у Республики Казахстан такие ресурсы имеются и в плане политическом, и в экономическом. Поэтому Республика Таджикистан придерживается дружественных конструктивных взаимодействий с республикой.