Темпы роста ВВП Центральной Азии составят 4,1% в 2023 году

Чуть более 4% составят темпы роста ВВП Центральной Азии в 2023 году. Об этом говорится в опубликованном ежегодном докладе Боаоского азиатского форума. Как отмечается в аналитическом документе, в этом году Азиатский регион ускорит темпы общего экономического роста, продолжит продвижение региональной производственной, торговой, инвестиционной и финансовой интеграции.

Отметим, с 28 по 31 марта в Китае проходит ежегодный Боаоский азиатский форум. Казахстан на форуме представлен Международным финансовым центром «Астана».