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  • 15.12.2022, 16:25

Сказку «Алдар косе» впервые представили в жанре мюзикла 

Возвращение легендарного фольклорного персонажа казахских сказок. В столице на сцене театра «ASTANA MUSICAL»  представили самую ожидаемую премьеру этого года – детский мюзикл  «Алдар Косе». Костюмы в национальном стиле, продуманные до мелочей декорации, задорные песни и динамичные танцы. Все это  буквально заставляют маленького зрителя окунуться в сказочную атмосферу. Чтобы интерпретировать сказку на современном и понятном для детей языке,  авторы внесли корректировки в либретто и сценарий. В исполнении четырёх вокально-хоровых коллективов на сцене прозвучали восемь современных композиций.  Эти и другие авторские детали делают интересным мюзикл не только для детей, но и взрослых. По словам постановщиков, спектакль направлен на создание образа национального героя, популяризацию нравственно-духовных ценностей,  заключая в себе народную мудрость, остроумие и  находчивость.

Еслям Нуртазин, режиссер-постановщик мюзикла,  художественный руководитель театра «Astana Musical»

– В постановке мы стремимся показать, что сила Алдар Косе в его уме. Таким образом, мы хотим сказать, что у каждого человека есть своя сила и свое место в этой жизни. А чтобы это было понятно детям, мы представили постановку в комедийном жанре. Были созданы специальные декорации, подготовлены танцы. Именно в Год детей мы постарались создать для детей шоу полное юмора.

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