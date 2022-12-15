Сказку «Алдар косе» впервые представили в жанре мюзикла 

Возвращение легендарного фольклорного персонажа казахских сказок. В столице на сцене театра «ASTANA MUSICAL» представили самую ожидаемую премьеру этого года – детский мюзикл «Алдар Косе». Костюмы в национальном стиле, продуманные до мелочей декорации, задорные песни и динамичные танцы. Все это буквально заставляют маленького зрителя окунуться в сказочную атмосферу. Чтобы интерпретировать сказку на современном и понятном для детей языке, авторы внесли корректировки в либретто и сценарий. В исполнении четырёх вокально-хоровых коллективов на сцене прозвучали восемь современных композиций. Эти и другие авторские детали делают интересным мюзикл не только для детей, но и взрослых. По словам постановщиков, спектакль направлен на создание образа национального героя, популяризацию нравственно-духовных ценностей, заключая в себе народную мудрость, остроумие и находчивость.

Еслям Нуртазин, режиссер-постановщик мюзикла, художественный руководитель театра «Astana Musical»

– В постановке мы стремимся показать, что сила Алдар Косе в его уме. Таким образом, мы хотим сказать, что у каждого человека есть своя сила и свое место в этой жизни. А чтобы это было понятно детям, мы представили постановку в комедийном жанре. Были созданы специальные декорации, подготовлены танцы. Именно в Год детей мы постарались создать для детей шоу полное юмора.