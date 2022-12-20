В рамках программы «Асыл мура» будет издан трехтомник по памятникам культуры

Памятники истории и культуры Казахстана войдут в трехтомник. Его издадут в рамках программы «Асыл мура», которую успешно реализуют в стране. Как отметил председатель Центра поддержки гражданских инициатив Галым Қурман, эта работа направлена на сохранение духовного наследия Великой степи.

Галым Қурман, Председатель центра поддержки гражданских инициатив:

- У нас есть программа «Асыл мура». В этом году вышел первый том. В нем опубликованы материалы о мемориальных комплексах. В следующем году выйдут исторические памятники. На третий год у нас выйдет большая книга в трех томах по памятникам культуры.