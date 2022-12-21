Театр «Астана Опера» побывал с гастролями в Минске

Казахстанская труппа на сцене Большого театра Беларуси представила искрометную оперу-фарс ДжоаккИно РоссИни «Шелковая лестница». Действие происходит в ХVIII веке и разворачивается вокруг главной героини - Джулии, тайно вышедшей замуж за своего возлюбленного Дорвиля.

Азамат Жылтыркозов, директор оперной труппы театра «Астана опера»:

- В этом спектакле шесть ролей и все они главные. В одноактной опере все взаимосвязано, у всех свои партии - арии. Есть и большие трио. Есть квартеты.

Опера пропитана венецианской романтикой. В постановке воспевается чувственность, задор и изобретательность молодых влюбленных. Зрители признаются – благодаря отечественным артистам пережили настоящий восторг. Публика смогла полностью окунуться в происходящее на сцене благодаря профессиональному исполнению заслуженных деятелей Казахстана.

Татьяна Глик, зритель:

– А мы просто на одном дыхании все прослушали. Шикарные декорации, хорошие голоса. Я очень надеюсь, что такой фестиваль будет впредь жить. Мы рады будем вас видеть и встречать овациями вновь. Потому что в наше время очень хочется положительных экмоций.

Анна Туровец, зритель:

– Мы в восторге! Мы так признательны, что вы к нам приехали. И ваша труппа и артисты – это просто великолепно. Праздник! Спасибо, что вы нам его подарили! И будем надеется, что это не в последний раз увидим еще ваших талантливых исполнителей в Минске. Это было восхитительно!