Премьера оперы-балета «Қалқаман-Мамыр» состоялась на сцене «Астана Опера»

Еще одна долгожданная премьера прошла на сцене «Астана Опера». Артисты театра впервые представили гостям и жителям столицы национальную оперу-балет «Калкаман-Мамыр». Композитором уникальной постановки выступила Балнур Кыдырбек.

По задумке сценаристов, спектакль представляет вневременную историю о любви, подобной роману Ромео и Джульетты. История о разлуке влюбленных существовала во все времена. А потому, уверены авторы, ее сюжет придется по душе каждому.

Азамат Жылтыркозов, Заслуженный деятель РК:

– Премьера этого спектакля посвящена 165-летию со дня рождения Шакарима Кудайбердиулы. Ведь опера-балет «Калкаман-Мамыр» написана на основе его произведения. История о невозможной любви. Как вы знаете, казахским парням запрещали жениться на девушках из своего рода до 7 колена. История как раз об этом.

Балнур Кыдырбек, композитор:

– Постановка интерпретирована именно под современного зрителя. Я думаю, что сюжет этого спектакля будет понятен абсолютно всем жителям планеты. Ведь язык любви, безусловно, понятен всем.

Мир ненависти и мир любви. Символично в декорациях эти противоположные чувства отражают камни и цветы. В постановке все продумано до мелочей. Главные герои приобретают свой неповторимый образ, и передать это через пластичность телодвижений сумели талантливые артисты театра в постановке известного оперного режиссера Юрия Александрова.

Задействованы, помимо артистов балета, также солисты хора и музыканты симфонического оркестра. Уникальный национальный спектакль представили зрителям на казахском языке, с синхронным переводом на английский и русский.

инхронды аудармамен