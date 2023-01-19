Международный фестиваль классического искусства состоится в «Астана Опера»

В этом году главный город Казахстана вновь станет столицей мирового балета и оперы. На сцене театра «Астана Опера» осенью состоится международный фестиваль классического искусства «Опералия». В его рамках пройдут концерты, которые подарят возможность жителям и гостям города соприкоснуться с мировой культурой. О планах театра, долгожданных премьерах и гастролях рассказал его директор Галым Ахмедьяров.

По его словам, уже в ближайшее время планируются гастрольные выступления знаменитых коллективов. В их числе – балет Бориса Эйфмана. Он выступит перед поклонниками высокого искусства с двумя спектаклями – «Анна Каренина» и «Эффект Пигмалиона».

Также десятый – юбилейный для театра год продолжится премьерой эксклюзивного балета знаменитого чешского хореографа Иржи Килиана «Маленькая смерть» на музыку Моцарта. Затем, отметили в театре, в программу спектаклей планируется включить постановку балета «Сильфида» композитора Германа Левенскольда. Пополнится репертуар новыми постановками и для детской аудитории.