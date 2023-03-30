VI Республиканский конкурс казахского танца им. Ш. Жиенкуловой проходит в Астане

Чем живет и дышит национальный танец в современном мире? Тенденции развития искусства и виды интерпретаций классических выступлений – все это можно увидеть на VI-ом республиканском конкурсе казахского танца имени Шары Жиенкуловой. Участие в нем принимают 20 ансамблей и 15 сольных исполнителей из всех уголков Казахстана.

Организатор мероприятия – Казахская Национальная академия хореографии, в стенах которой в рамках конкурса также открыта выставка материалов предыдущих пяти конкурсов. Впервые представлен уникальный фотоальбом с редкими фотоснимками первой казахской танцовщицы и народной артистки Шары Жиенкуловой.

Демонстрация танцевальных номеров проходит на сцене столичного театра «Астана Балет». Там же 31 марта объявят победителей и состоится гала-концерт лауреатов конкурса.

Бибигуль Нусипжанова, Ректор Казахской Национальной Академии хореографии:

- Хочу отметить то, что это профессиональный конкурс, потому что в нем участвуют только профессиональные коллективы областных филармоний, а также студенты только тех вузов, где имеются кафедры либо факультеты хореографии. Соответственно, у нас очень высокое жюри. Председателем жюри является Народная артистка Казахстана, наша легендарная Гульжан Калпакова. Также член жюри - это тоже звезда Азербайджана, Народная артистка Тарана Мурадова.

Тарана Мурадова, Народная артистка Азербайджана, проректор по Международным связям Бакинской Академии хореографии:

- Конечно же, меня очень радует, что казахская хореографическая академия так расширяется. Выпускники очень хорошие академики. Я думаю, что эти конкурсы принесут очень плодотворные шаги в хореографии. Для меня это очень важно! Это профессионализм, выбор музыки, естественно поставленная хореография, естественное исполнение артиста, чувствуя сцену, чувствуя зрителя. Самое главное для меня, как для танцовщицы - это профессионализм и его душа, душа исполнения, как донести свое исполнение зрителю!