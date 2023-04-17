Вечер премьер прошел на сцене «Астана Балет»

Картина нового поколения современной хореографии предстала перед жителями и гостями столицы. В минувшие выходные на сцене театра «Астана балет» состоялась премьера двух спектаклей. Это «Soli Deo Gloria» в постановке Айнур Абильгазиной на музыку Густава Малера и «Nine» в хореографии Олжаса Маханбеталиева на музыку Лизы Джеррард.

Симбиоз авторской хореографии, классической музыки и уникальной сценографии буквально позволяет зрителям погрузиться в эстетическое наслаждение. По словам Айнур Абильгазиной, ее спектакль - это зарисовки о чувствах главной героини, где она совершает переход из одного мира в другой. Однако основная мысль сюжета кроется не в этом, говорит хореограф.

Айнур Абильгазина, хореограф-постановщик балета «Soli Deo Gloria»:

- Это балет не о смерти, это не о чем-то печальном. Спектакль начинается с того пространства, когда главная героиня попадает в то место, где души впервые встречаются после ухода, то есть после смерти, там, когда нас встречают наши близкие, когда-то некогда ушедшие ранее. И вот она попадает в это пространство, но ее там никто не встречает. Она бродит среди этих душ – ищет своего близкого родного человека, но перед тем, как пройти дальше, она последний раз пересматривает свою жизнь, пересматривает свою первую любовь.

Спектакль «Nine» в хореографии Олжаса Маханбеталиева подготовлен в стиле синтеза нескольких танцевальных направлений. Постановщик обращается к философской теме. По его словам, его балет - о пути жизни и поиске своего предназначения.

Нурлан Канетов, художественный руководитель театра «Астана Балет»:

- На мой взгляд, это очень удачные работы. Эти спектакли совершенно новые, авторские. Их постановщиками являются молодые хореографы нашего театра. В этом сезоне мы дали возможность молодым хореографам поставить спектакли. Еще в мае у нас состоится премьера финалистов победителей конкурса «Ашык сахна», которые первого мая представят свою работу «Жети казына».