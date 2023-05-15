Премьера балета Иржи Килиана состоялась в Астане

«Маленькую смерть» Иржи Килиана впервые представили в Казахстане. Передать всю мощь шедевра выдающегося чешского хореографа смогли артисты театра «Астана Опера». Там и состоялась премьера одноактного балета. «Маленькая смерть» – настоящая ода поклонения любви. А черно-белые декорации только поддчеркивают это. Известно, что ставить спектакли Иржи Килиана – это честь для любого театра, а для балетных трупп – это еще и признание высокого мастерства. По мнению художественного руководителя Алтынай Асылмуратовой, хореографическое полотно украсит репертуар столичного театра.

Алтынай Асылмуратова, художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера»:

- Моя главная стратегия была собрать в этом театре самые лучшие балеты за все существование балета, начиная от классического балета Петипа, идем дальше, 20 век и в 21 что-то новое ставим, пробуем. Артисты, как люди должны развиваться всесторонне, не однобоко. Также и зрители должны развиваться. Потому что это тоже для них познание. Познали классику, неоклассику, теперь мы познаем современных западных хореографов.

Стефан Жеромский, балетмейстер-постановщик:

- Я как балетмейстер хочу, чтобы танцовщики чувствовали музыку и слушали очень аккуратно. Это не движение, которое исходит сбоку музыки, это все вместе. Музыка и движение - это одна вещь. И нужно быть очень музыкальным, как танцовщик. Начать с музыки, потом будет получаться движение.