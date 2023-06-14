Международный фестиваль классической музыки состоится в Алматы

В Алматы пройдет международный фестиваль классической музыки «DalaFest». В масштабном культурном событии выступят музыканты с мировыми именами, а также прозвучат музыкальные сочинения известных классиков - Людвига ван Бетховена и Мориса Равеля, Франца Шуберта и Сергея Рахманинова, Феликса Мендельсон-Бартольди и Петра Чайковского, Никколо Паганини и Астора Пьяццоллы.

Отметим, проведение таких концертов дает возможность заложить мощный фундамент в развитие культурного наследия страны, а также повысить мировой имидж Казахстана.

Главная цель «DalaFest», который состоится с 14 по 18 июня, войти в мировой календарь музыкальных фестивалей, наряду с другими признанными центрами и сохранить культурный код Алматы.