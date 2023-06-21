В Астане открылся международный фестиваль «Опералия»

С таким размахом в столице открылся фестиваль «Опералия» на главной театральной площадке страны в «Астана Опера». Специально для участия в нем в столицу приехали гости из 12 стран мира. Это приглашенные дирижёры, солисты и музыканты из Армении, Италии, Болгарии, Монголии, Китая, Южной Кореи, Германии и стран Центральной Азии. Целый месяц жителей и гостей столицы ждут захватывающие показы премьер и популярных постановок, концерты камерной музыки и симфонического оркестра, гала-опера с участием солистов из стран ШОС, а также 4 гранд-оперы и ряд балетных постановок, три их которых открыли сам фестиваль.

Алтынай Асылмуратова, художественный руководитель балетной труппы «Астана опера»

- Здесь не только балетное искусство, здесь и оперное искусство, музыкальное искусство, тут много приглашенных. Нам приятно, что именно фестиваль открывается балетом, то есть тремя одноактными балетами – шедеврами культового хореографа Иржи Килиана. Я считаю, это хорошая идея, потому что не везде можно увидеть на одной сцене одновременно три шедевра, так как в Астане есть такая возможность. Астана Балет – в репертуаре «Падшие ангелы», и у нас два балета, которые недавно были поставлены – «Маленькая смерть» и «Шесть танцев». Мы хотим доставить удовольствие публике.

К слову, в этом году фестиваль «Опералия» совпал с 10-ым юбилейным сезоном «Астана Оперы». Завершит их концерт симфонической музыки от маэстро Алана Бурибаева.

Алан Бурибаев, главный дирижёр «Астана опера»:

- Премьера «Итальянки в Алжире» Россини – это тоже событие, поскольку несколько раритетная опера, более гораздо редкое исполняемое произведение. Хотя это произведение Россини. Еще Хочу сделать акцент на концерте 16 июля - завершающем симфоническом концерте этот фестиваль и завершающим этот сезон. Во-первых, мы впервые будем играть симфоническую сюиту - оперу Ахмета и Газизы Жубановой «Курмангазы».