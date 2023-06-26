Дни культуры Казахстана завершились в Узбекистане

Дни культуры Казахстана прошли в Узбекистане. Серия торжественных мероприятий завершилась показом оперы «Абай». Постановку зрителям на сцене Большого театра имени Алишера Навои представил Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая. К слову, четырехдневная культурная программа проходила в нескольких крупнейших городах соседней страны. В нее также вошли показы отечественных фильмов и гала-концерты с участием завез отечественной эстрады.

Кроме того, в рамках своей рабочей поездки в Узбекистан Глава минкультуры и спорта посетил ряд историко-культурных памятников Ташкента. Это Мавзолей Толе Би и мечеть Хаст-Имам.

Также Асхат Оралов провел двустороннюю встречу со своим узбекским коллегой. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество двух стран в сферах культуры и туризма.

Озодбек Назарбеков, Министр культуры и туризма Узбекистана:

- Все мероприятия этого года отличаются от прежних. Раньше мероприятия проводили обычно только в столицах. Но в этот раз решили изменить эту традицию. Решили организовывать мероприятия и в регионах. Например, вчера в Самарканде «Казахконцерт» организовал большое мероприятие. А до этого в Ташкенте провели два концерта в Дворце культуры «Туркистон».

Министры двух стран договорились о совместном производстве фильмов, прокате казахстанских кинокартин в Узбекистане, а также создании условий для беспрепятственного проезда чартерных туравтобусов на сухопутных пунктах пропуска. Также было предложено включить города Тараз, Туркестан и Актау в разработанную совместно с другими странами Центральной Азии программу «Один тур – один регион».

Асхат Оралов, Министр культуры и спорта РК:

- Сферы культуры, искусства, спорта и туризма между нашими двумя странами являются связующим мостом. У наших народов общие корни и культура. Хочу отметить, что наша основная цель - это укрепление дружбы и сотрудничества наших двух стран. Мы сделаем все, чтобы такие мероприятия стали доброй традицией.