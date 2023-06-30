Спектакль «Итальянка в Алжире» представили в «Астана Опера»

Невероятно выигрышная комбинация: современный сюжет, чарующая музыка и мастерство солистов. На сцене «Астана Опера» впервые представили спектакль легендарного Джоаккино Россини «Итальянка в Алжире». Премьеру поставил молодой казахстанский режиссер Еренбак Тойкенов. Это его дебютная работа на большой сцене столичного театра. Овации не заставили себя ждать.

Еренбак Тойкенов, режиссёр-постановщик Театра оперы и балета «Астана Опера»:

- Два акта, целых три часа, то есть один из самых больших спектаклей по количеству, если по страницам, если спектакль 300-400 страниц, а тут 500. Действие переносится на современный лад, и костюмы современные, так как мы всегда до этого делали исторические, то есть основывались на исторические факты. Еще одна особенность - то, что мы создали этот спектакль своими силами. Это казахстанский бренд.

Контраст культур, игры артистов, тонкий юмор, к которому, к слову, нередко обращался Джоаккино Россини в своих произведениях, вдохновили итальянского художника Манану Гунию создать невероятные сценические образы для артистов театра. Всего было создано 70 костюмов не только для солистов, но и для хора и миманса.

Манана Гуния, художник по костюмам, Италия:

- Работа над постановкой началась уже в мае, и я хочу отметить высочайший уровень пошивочного цеха, который в виртуозном качестве, в рекордные сроки осилил огромный объем костюмов. Это была титаническая работа, которую на европейском уровне наш пошивочный цех исполнил. Я очень счастлива, что это проект наконец-то воплотился в жизнь, потому что о нем разговор шел уже с 2020-го года. И вот наконец появилась возможность эту замечательную оперу Россини воплотить в жизнь на большой сцене.

Захватывающим, безусловно, стало и мастерство солистов. Главная партия Изабеллы – итальянской девушки, которая по сюжету попадает в плен алжирского бея, досталась сразу двум вокалисткам. Ее исполнили – приглашенная солистка Лаура Вереккья и солистка академии «Астана Опера» Эльмира Шпекпаева. Мужскую партию бея Мустафы исполнили Жандарбек Еркинбаев и Шынгыс Расылхан.

Автор: Айгерим Акимжанова