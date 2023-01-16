Инновационный метод исследования рака молочной железы применяют в РК

Цифровые технологии на страже здоровья. В Казахстане применяют инновационный метод исследования образований молочной железы – томосинтез. С его помощью можно получить объёмное 3-D изображение. Такая услуга доступна в ведущих клиниках страны. Для работы с новым диагностическим оборудованием последнего поколения специалисты рентген отделения больницы управделами президента прошли обучение за рубежом и уже приняли более полутысячи пациентов.

Отметим, в Казахстане в структуре онкозаболеваемости среди женщин лидирует рак молочной железы. Причем такая неутешительная статистика есть не только в нашей стране, но и во всем мире. По данным ВОЗ, в 2020 году заболевание диагностировали более чем у двух миллионов женщин.

Онкологи отмечают, болезнь, выявленная на ранней стадии, хорошо поддается лечению. Поэтому переоценить цифровых помощников в этом деле невозможно.

Кызылгуль Смаилова, Заведующая отделением рентген диагностики президентской клиники:

– Преимущества этого аппарата в сравнении с обычным цифровым маммографом заключается в том, что мы видим мельчайшие изображения в раннем возрасте. У женщин молодого поколения, тогда кода превалирует железистая ткань и при обычной маммографии есть затруднения, есть возможность что-то пропустить не из-за того, что доктор некомпетентен, а то, что очень плотный маммографический фон. Здесь мы видим посредством среза 0,5 мм все слои.