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  • 20.02.2023, 17:00
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Необычный метод лечения болезни Паркинсона применяют в РК

Вязание крючком. Это творческое занятие может заменить пациентам с болезнью Паркинсона медикаментозное лечение и стать любимым хобби. В этом уверены специалисты Президентской клиники в столице. Такой необычный метод лечения применяют довольно успешно в специально открывшейся для таких больных  школе. Последние занятия по вязанию крючком прошли на минувших выходных. Поделки пациентов в виде  теплых вещей передадут  недоношенным детям.

Шара Мукаш, пациент: 

– Вязание, во-первых, полезно для развития мелкой моторики рук, да и к тому же это благотворительность. Эффективны в борьбе с этой болезнью также, помимо таких упражнений, и скандинавская походка, которая является ценным упражнением для развития речи, мозговой деятельности, с  нами здесь также работает логопед.

В школе оказывают всяческую поддержку, в том числе и психологическую. Обучают тут также и основам здорового образа жизни и профилактике осложнения заболевания. Пациенты, в свою очередь, делятся  друг с другом опытом в преодолении болезни. К слову, школа Паркинсона – это слаженная работа большой команды. В нее входят врачи – реабилитологи, логопеды, нейрохирурги и ряд других специалистов Больницы. Они отмечают: точные причины возникновения болезни до сих пор не ясны, однако с проявлениями можно и нужно бороться.  

Талгат Ермеков, врач-нейрохирург больницы медцентра Управления делами Президента РК: 

– В апреле состоится  Всемирный день болезни Паркинсона. У нас здесь будет форум, посвященный этой проблеме. Сюда еще больше людей приедут из Алматы, из ближайших городов. Кто заинтересован, могут прийти. Это для осведомления, что есть методы, что можно лечить.

 

 

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