Казахстанские медики доказали пользу кобыльего молока для здоровья человека

На территории Великой степи из покон веков ценилось кобылье молоко. Из него кочевники готовили чудотворные напитки – саумал и кумыс. О целебности их свойств всегда слагали легенды, однако научно доказать эффективность этого экопродукта удалось казахстанским докторам. Так, врач-гастерроэнетеролог Президентской клиники провел уникальное исследование о положительном влиянии кобыльего молока на здоровье человека, в частности – пищеварительную систему. Продукт помог пациенту избавиться от такого недуга, как стеатогепатит, вызывающий воспаление печени.

Бахытжан Бимбетов, гастроэнтеролог, профессор больницы УДП:

- Печеночные пробы нормализовались, улучшилось состояние больного и было выявлено улучшение по другим показателям. Снизился холестерин в крови, нормализовался сахар и уровень триглицеридов, уменьшилась симптоматика анемии. Кроме того, этот натуральный продукт благоприятен при лечении и профилактике урологических заболеваний, у мужчин появляется больше сил, энергии, меньше выпадают волосы, нормализуется также ночной сон у человека.

Казахстанские медики намерены и дальше продолжать научные эксперименты, чтобы доказать пользу молочного напитка. К примеру, в этом году врачи Президентской клиники совместно с Казанским университетом Татарстана получили инновационный патент на применение кобыльего молока в онкологии. Ученые сходятся во мнении, что этот продукт может ускорить процессы восстановления организма после лучевой и химиотерапии. По их словам, при таких процедурах среди прочих побочных эффектов присутствует тошнота, отсутствие аппетита и снижение иммунитета. Справиться с ними, заявляют специалисты, позволит натуральное кобылье молоко.

Бахытжан Биимбетов, гастроэнтеролог, профессор больницы УДП:

- Наша общая цель сейчас - внедрить лечебно-диетические протоколы лечения различных заболеваний с учетом результатов научных исследований. Осенью мы планируем провести международную конференцию. Туда мы пригласим зарубежных ученых. Среди них - ученые из Европы, Германии, Башкортостана, Кыргызстана, Японии, которые занимаются совместными исследованиями с нашей страной.

Упоминания об уникальном методе оздоровления кумысом встречается во многих писаниях и трудах. Так, философ Ибн Сина еще более тысячи лет назад описывал целебные свойстве напитка, который некогда исцелил визиря, страдающего мочекаменной болезнью. Другие ученые называли кумыс лучшим продуктом при лечении туберкулеза легких. Лауреат же Нобелевской премии, академик Илья Мечников и вовсе обозначил этот напиток «продуктом долголетия». Результаты своих исследований о чудотворных свойствах саумала и кумыса столичный медик-учёный Бакытжан Бимбетов также разметил в отдельной монографии.

Автор: Айгерим Акимжанова