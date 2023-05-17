Казахстанский ученый изучает методы лечения генетического заболевания

Поражающее мозг и нервную систему наследственное заболевание на молекулярном уровне одним из первых в Казахстане изучает Аяз Белкожаев. Молодой ученый намерен найти эффективный метод лечения от так называемой болезни Гентингтона. К сожалению, сложнейший недуг, передающийся по наследству, вызывается мутацией в одном гене и может привести к тяжелой физической и умственной инвалидности. В худших случаях – к смерти.

Аяз Белкожаев, научный сотрудник Института молекулярной биологии и биохимии им. М.А. Айтхожина:

- Результаты исследования показывают, что существуют значительные различия в уровнях количества микроРНК между здоровыми клетками и клетками, пораженными болезнью Гентингтона. При изучении профилей была определена экспрессия генов около 2000 микроРНК, а также было обнаружено, что в 300 микроРНК существует значительная разница в структуре экспрессии.

Молодой ученый уверен, что проводимые эксперименты сыграют важную роль в дальнейших исследованиях нейродегенеративных заболеваний, таких как Альцгеймера, Паркинсона и других. А это значит, что можно будет выявить болезнь на ранней стадии и найти альтернативный метод лечения.

Аяз Белкожаев, научный сотрудник Института молекулярной биологии и биохимии им. М.А. Айтхожина:

- Теперь для дальнейшего проведения исследовании необходимо будет взять, например, кровь или спинномозговую жидкость, непосредственно у пациентов с заболеванием Гентингтона. Затем будем изучать измененные микроРНК в клинических условиях. Мы намерены продолжать разрабатывать новые научные проекты в будущем для того, чтобы найти новые методы лечения.

Основы нейродегенеративных заболеваний Аяз Белкожаев начал изучать еще в Великобритании. В рамках программы «Болашак» по проекту «500 ученых» он прошел стажировку в ведущей лаборатории Соединенного Королевства. Сейчас он продолжает свои исследования в казахстанском Институте молекулярной биологии и биохимии.