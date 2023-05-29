В Казахстане отменены все коронавирусные ограничения. Такое решение Министерство здравоохранения приняло после объявления ВОЗ о завершении пандемии COVID-19. Также завершил работу проект Ashyq.

Вместе с тем в ведомстве напомнили, что коронавирус не исчез и продолжает циркулировать. Но, учитывая относительно легкое течение заболевания, в последующем на постоянной основе будет осуществляться мониторинг населения. Эту работу начнут проводить наряду с другими вирусными инфекциями.