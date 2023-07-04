Развитие медицинского туризма обсудили на форуме в Астане

Казахстан, в частности Астана, могут стать одними из самых популярных в мире центров медицинского туризма. В стране и в столице для привлечения таких гостей есть все условия. Клиники, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, широкий спектр услуг, качество обслуживания, подтвержденное международными стандартами и, конечно же, приемлемые цены. О перспективах развития этого турнаправления рассказали участники специальной панельной сессии в Астане. Она прошла в рамках международного форума городов-побратимов. В нем приняли участие ведущие специалисты отрасли из Израиля, Азербайджана, Китая, Казахстана, Турции, Белоруссии и ряда соседних стран.

Наталья Мелех, Генеральный директор медцентра, Израиль:

- Казахстан всегда был нашим самым важным партнером. Я думаю, что одна из причин этого заключается в том, что государство вкладывается в кадры, чтобы люди могли здесь на месте получать высококвалифицированное медицинское обслуживание и, как результат, привлекать медицинских туристов сюда. Прилетают ребята даже из Европы, даже из Америки, не только потому что условно это дешевле, просто медицина понятна, известна, JCI аккредитованная, это самая важная мировая аккредитация. Поэтому нет ник каких причин, почему Казахстан не станет подобно нам - центром медицинского туризма.

По словам Главы казахстанской ассоциации медицинского туризма, в республике сильны такие направления, как кардио- и нейрохирургия, имплантация и пересадка органов, стоматология, а также экстракорпоральное оплодотворение. В прошлом году получить такие услуги в страну приехало более 5 тысяч туристов.

Кристина Кривец, Президент Казахстанской Ассоциации медицинского туризма:

- К нам приезжают, конечно, в основном постсоветское пространство – это Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, но помимо этого приезжают, конечно, и из дальних стран – Америка, Германия, Израиль, Турция, арабские Эмираты. Сейчас даже мы видим тенденцию. Приезжают из Швейцарии, из Австралии. Как Астана, так и в целом Казахстан может закрыть сразу эти две потребности - это доступная цена, так и все новейшие технологии, которые существуют в мире.