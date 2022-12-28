Новая геоинформационная система для железной дороги появится в РК

Новая геоинформационная система для железной дороги на основе космотехнологий может появиться в Казахстане. Такое ноу-хау разработано специалистами Центра дистанционного зондирования земли при Казахском Национальном университете имени аль-Фараби.

На основе этой системы отечественные учёные предлагают создать электронно-векторную карту железно-дорожных путей. Она станет своего рода современным навигатором и полезным, прежде всего, для специалистов отрасли. К примеру, в систему можно будет внести всю инфраструктуру вокруг железной дороги, включая станции и переходы. При этом зарегистрировать в ней можно каждую деталь – от семафора до шпал. Прямо с планшета, на любом участке путей рабочие онлайн могут вносить информацию о неисправностях в систему. Это позволит оперативно и своевременно передавать информацию в ситуационный центр через диспетчера.

Бахыт Сахариев, автор цифровой модели железной дороги:

– Электронно-векторную карту можно объединить с базой данных. Там, помимо инфраструктуры железной дороги, можно найти информацию о том, кто является начальником того или иного отдела, когда был произведен ремонт. Эти данные доступны не только для железнодорожников, но и для пассажиров. Они могут узнать по какому пути тронется поезд, через какие города проедет, сколько времени осталось до прибытия или сколько прошло, сколько километров уже проехали.