Цифровая карта семьи запущена в Казахстане

С 1 января в Казахстане запущена цифровая карта семьи. Она предназначена для проактивного назначения 9 видов пособий или соцвыплат, сообщает Минтруда и соцзащиты Республики.

Карта интегрирована с аналитической системой Smart Data Ukimet. Именно через нее доступны базы данных госорганов, где содержится различная информация, такая как уровень дохода, наличие движимого и недвижимого имущества, наличие кредитов, состав семьи.

На их основании проводится анализ, который позволяет отслеживать степень благосостояния каждой ячейки общества, а в случае необходимости назначать и получать пособия без обращений.

Напомним, 1 сентября прошлого года цифровая карта была запущена в пилотном режиме. За это время почти 13 тысяч казахстанцев получили господдержку. На сегодня в системе цифровой карты семьи собрана информация о 19 с половиной млн казахстанцев, или 6 млн 300 тысяч семей.