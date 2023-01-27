Казахстан станет региональным цифровым хабом

К 2029 году доля цифровых технологий в экономике Казахстана должна вырасти более чем в два раза. Необходимые для этого меры нужно отразить в отраслевых концепциях и планах развития госорганов. Глава Правительства озвучил ряд задач в ходе коллегии Министерства цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности. Алихан Смаилов отметил важность централизации всех информсистем на Smart Data Ukimet. В стране также будет усилена работа по обеспечению национальной информбезопасности и интеграции космических технологий в национальную экономику.

Еще одна важнейшая задача стоит перед профильным ведомством – Казахстан должен стать цифровым хабом в регионе. Для этого до 1 марта Министерству поручено разработать и принять соответствующую Дорожную карту. При этом отразить в ней нужно конкретные шаги по запуску центров обработки данных и возведению трансграничных оптоволокных магистралей. Соединять они будут Европу и Восточную Азию через территорию нашей страны.