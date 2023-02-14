Около 70% инженерных сетей оцифровали в Казахстане

В Казахстане продолжается оцифровка инфраструктурных данных. Работа проводится в рамках формирования цифровой базы государственного градостроительного кадастра, отмечают в Мининдустрии и инфраструктурного развития. Она ежегодно пополняется информацией по инвентаризации инженерной инфраструктуры на застроенной территории населенных пунктов. Так, по показателям 2022 года оцифровано около 70% инженерных сетей. К слову, годом ранее эта цифра составляла 63%.

В этом году запланирована инвентаризация более 80 тыс. гектаров застроенных территорий населенных пунктов в регионах за счет средств республиканского и местного бюджетов. Таким образом, ожидается, что к концу 2023 года будет цифровизировано 88% инженерных сетей. Напомним, что полную оцифровку инфраструктурных данных населенных пунктов планируется осуществить до конца 2024 года.