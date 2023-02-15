Казахстанские ученые представили инновационную трость для слепых

Проект казахстанских ученых – электронные дорожки для незрячих – мировая сенсация в области научных разработок. С помощью ноу-хау Галымжана Габдрешова лишенные способности видеть люди могут свободно ориентироваться в пространстве и более того самостоятельно передвигаться как по дому, так и по улицам города. Устройство представляет собой инновационную трость, в которую встроен специальный механизм, считывающий радиометки, установленные в асфальте, плитке или любой другой поверхности.

Галымжан Габдрешов, изобретатель:

– Каждая метка будет сообщать информацию о том, что она делает. То есть дает направление вперед, назад или говорит, что нужно повернуть влево, вправо. Или это какой-то объект, остановка и т.д. Таким путем мы пришли к идее это реализовать. Именно в таком виде мы создали на обычной трости, видите, это радиоприёмник. Это прототипная версия. Промышленная версия будет легкой. А здесь на кончике устройство передает вибрацию. Вибрация сообщает тактильно что перед ним находится, то есть информацию передает.

Магнитные и считывающие элементы устройства устойчивы перед воздействием влаги и любых температурных изменений. И в отличие от тифлодорожек, электронные могут служить несколько десятилетий. Кроме того, они и значительно дешевле своего аналога. Инновационной разработкой, способной облегчить жизнь незрячих людей, уже заинтересовались в Китае и США. С последними даже подписаны контракты. В скором будущем изобретение ученого установят в Техасе, Массачусетсе и 46 школах для незрячих детей в других штатах Америки.

Галымжан Габдрешов, изобретатель:

– В Техасе самая большая школа. Техас, конечно, интересен в том плане, что мы планируем практически весь город. По крайней мере, самую главную улицу оснастить этими дорожками, чтобы незрячие люди полностью были свободными и смогли уже с детства самостоятельно ходить туда, куда они хотят. Там есть кадровая база, с которой мне удобно работать. Мы можем это совершенствовать. И все-таки я не один воин. И они подсказывают мне интересные дополнительные идеи, которые еще больше качественно делают это изобретение.

К слову, элементы устройства уже производятся в тестовом режиме в Гуанчжоу. Там у команды разработчиков есть виртуальный кабинет инженера. Через него из любой точки мира можно программировать весь цикл производства. Что касается сборки микросхем и встраивания считывающих устройств в трость, то эти процессы проходят уже непосредственно в Казахстане.