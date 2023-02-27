Astana Hub развивает IT-экосистему в регионах РК

Astana Hub намерен активно развивать IT-экосистему по всей республике. Технопарк готовит к запуску сразу в 10 регионах страны стартап-инкубаторы и акселерационные программы. Они начнут работу уже в этом году в Актау, Актобе, Уральске, Шымкенте, Кызыл-Орде, Усть-Каменогорске, Семее, Талдыкоргане, Таразе и Петропавловске. Об этом сообщил глава офиса образовательных программ Astana Hub Даулет Баймурзинов.

По его словам, цель проекта – провести семинары, мастер-классы для IT-специалистов, обучив их основам запуска технологического предпринимательства с нуля. Как результат, это повысит экспорт казахстанских айти-продуктов, сделав их востребованными на мировом рынке.

Даулет Беймурзинов, Директор офиса образовательных программ Astana Hub:

– В этих регионах будут наши менеджера, они будут заниматься развитием наших мероприятий, различных образовательных программ и увеличивать комьюнити будущих стартаперов, айти-специалистов и, в целом, тех, кто заинтересован в реализации технологических проектов. Первое, что нас ждет, – это увеличение количества стартап-проектов, что, в свою очередь, приведет к налоговому поступлению, это первое. Второе – это увеличение количества новых рабочих мест. Это только позитивный эффект на экономику регионов и, в целом, страны.

К слову, Astana Hub развивает IT-экосистему не только внутри страны, но и во всем регионе. В прошлом году технопарк запустил программу Silkway Accelerator в партнерстве с Google for Startups. В феврале этого года стартовало обучение уже второго потока участников программы. Она помогает IT-стартапам из Казахстана и стран Центральной Азии выстраивать бизнес-процессы, привлекать инвестиции, масштабироваться и выходить на зарубежные рынки.

Даулет Беймурзинов, Директор офиса образовательных программ Astana Hub:

– Мы являемся официальным представителем акселерационной программы Google for Startups в странах Центральной Азии. Это Монголия, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан. В этом году добавляется Грузия. Они будут здесь оффлайн заниматься развитием своего стартап-проекта с помощью определенных экспертов, менторов. Поэтому для нас это высокая оценка технопарка, когда нас признает Google, когда мы являемся официальным хостом этой программы.