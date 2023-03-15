Столичные школьники завоевали грант от Microsoft

Сгенерировать полноценный сайт всего за полторы минуты. Выполнить такую задачу казалось бы невозможно. Однако на это способен уникальный айти-проект двух казахстанцев - Арсена Кылышбека и Владимира Борзенкова. Проект учащихся Республиканской физико-математической школы не только привлек внимание ведущих мировых ИТ-гигантов, но и завоевал грант от компании Майкософт в размере 550 тысяч долларов.

Владимир Борзенков, соавтор проекта:

- Планируем сейчас использовать все эти деньги, успешно запускаться, привлекать новых клиентов, в дальнейшем делать уже нашу платформу от простого создателя сайтов до полноценного создателя мобильных приложений и прочих, прочих софт-услуг. Единственное, что нужно для пользования нашей платaормой, - это только знание английского и то это лишь сейчас, в дальнейшем добавим функцию ввода с любого языка.

Арсен Кылышбек, соавтор проекта:

- Это будет открытая, бесплатная для любых желающих. Зарегистрированные в лист ожидания получат трехмесячный бесплатный доступ. Они могут протестить нашу разработку, платaорму. Мы открываем возможности любому желающему, каждый, кто хочет, может начать свое дело. Теперь идея - это все, что нужно для успешного развития.