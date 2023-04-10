Цифровые проекты стран ЕАЭС представят на форуме в Минске

Проекты в сфере диджитализации, инновационные разработки и ИТ-решения для цифровой трансформации стран ЕАЭС представят на V Евразийском форуме. Мероприятие пройдет с 18 по 21 апреля в Минске. Об этом ообщает пресс-служба евразийской экономической комиссии.

Там отметили, что на форуме планируется обсудить международный опыт интеграции и гармонизации цифровых процессов, отраслевые аспекты трансформации внутренних рынков стран Объединения, вопросы цифрового суверенитета в условиях трансграничного оборота данных и другие темы.