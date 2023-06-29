Заседание водного совета Казахстана состоялось в Правительстве

В Казахстане намерены активизировать внедрение цифровых технологий и автоматизированных систем управления рисками в водной отрасли. Такое поручение дал Премьер-министр Казахстана на заседании в Правительстве.

Алихан Смаилов отметил, что это позволит рационально использовать водные ресурсы. Кроме того, глава кабмина поручил госорганам проработать Программу развития гидрогеологических исследований, подготовить предложения по автоматизации мониторинга подземных вод и внедрению других геоинформационных технологий.

Также на заседании участники рассмотрели планы по созданию Консорциума ведущих научных и образовательных организаций в сфере водных ресурсов. В частности, было отмечено, что работа этого научного центра позволит объединить усилия всех профильных институтов для разработки отраслевых программ развития.